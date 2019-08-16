По общей сумме трансферов хозяева отчетной встречи превзошли саму мюнхенскую «Баварию».

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Все про Спорт ру

Наука Антропологи установили районы, в которых древние предки людей скрещивались с неизвестными видами Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) определили районы, в которых древние предки Homo sapiens активно скрещивались с представителями других видов людей.

Технологии Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.

Общество Жара до 30 градусов ожидается в Москве Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.

Происшествия Взрыв газа разрушил стену жилого дома на Урале Взрыв газа снес стену и разрушил перекрытие жилого дома на Пролетарской улице в городе Сухой Лог, расположенном в Свердловской области.

Общество Секс-скандал с Доминго: в Испании напомнили о презумпции невиновности Министр напомнил, что в правовой системе существует понятие презумпции невиновности, поэтому человек не может считаться виновным, пока не доказано обратное.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321 Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.

Политика Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».

Армия и оружие Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Авто В России появился новый способ «подставы» водителей В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

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Космос Китай запустил первую коммерческую ракету с искусственным спутником Как сообщает News.ru, ракета вывела на орбиту три спутника. Jielong-1 запустили на северо-западе Китая, из центра Цзюцюань.

Шоу-бизнес Наташа Королева готовится стать бабушкой Звездные родители считают, что отпускать подростка во взрослую жизнь пока рано, однако в теории готовятся стать бабушкой и дедушкой.

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Игры Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.