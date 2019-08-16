Футбол
«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»: играет самый усилившийся клубВсе про Спорт ру вчера в 02:36
По общей сумме трансферов хозяева отчетной встречи превзошли саму мюнхенскую «Баварию».
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«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 17 августа 2019 года
LiveSport.ru15 августа в 21:30
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
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Взрыв газа снес стену и разрушил перекрытие жилого дома на Пролетарской улице в городе Сухой Лог, расположенном в Свердловской области.
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Происшествия
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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
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Обновлено 15 августа в 02:40
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Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
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В России появился новый способ «подставы» водителей
В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.
Обновлено вчера в 07:17
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Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
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Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
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Обнаружен новый вид космических катастроф
Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено 15 августа в 17:08
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Российских моряков у берегов Камеруна захватили пираты
Обновлено вчера в 08:38
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Китай запустил первую коммерческую ракету с искусственным спутником
Как сообщает News.ru, ракета вывела на орбиту три спутника. Jielong-1 запустили на северо-западе Китая, из центра Цзюцюань.
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Наташа Королева готовится стать бабушкой
Звездные родители считают, что отпускать подростка во взрослую жизнь пока рано, однако в теории готовятся стать бабушкой и дедушкой.
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Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
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Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве
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Обновлено вчера в 22:20
Игры
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На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера»
Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.
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Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
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