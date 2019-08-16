По общей сумме трансферов хозяева отчетной встречи превзошли саму мюнхенскую «Баварию».

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Происшествия Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.

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Футбол Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло» Защитник Эмануэль Маммана, правами на которого владеет "Зенит", не перейдет в "Сассуоло", утверждает Tyc Sports.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

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Энергетика Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.

Интернет В Twitter вновь случайно слили пользовательские данные по iOS-сети В Twitter вновь возникла проблема, специалисты данного сервиса случайно слили пользовательские данные по iOS-сети, предоставив доступ к аккаунтам своему партнеру, являющемуся третьей стороной.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Футбол Российский клуб оставили без стадиона чемпионата мира «Рубин» не сможет сыграть на арене из-за чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, который принимает стадион.

Происшествия Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля В первую очередь снимут двигатели, затем приступят к демонтажу салона и кабины пилотов. После этого из баков лайнера откачают топливо.

Происшествия В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.

Происшествия В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека.

Происшествия Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

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