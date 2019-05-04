Футбол

«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Вердером»Чемпионат 14:58

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Вердер" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Бремене на стадионе "Везерштадион". Обслуживал матч арбитр Марко Фриц.
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Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче бундеслиги с «Вердером»

РИА Новости15:33

«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Вердером»

Чемпионат14:58

Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Вердером». Отставание от «Баварии» — 4 очка

Sport24.ru14:26

«Боруссия» упустила победу над «Вердером». Отставание от «Баварии» в турнирной таблице — четыре очка

Матч ТВ14:33

«Боруссия» не смогла обыграть «Вердер» и отстала от «Баварии» на 4 очка

Soccer.ru14:33

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером», ведя в счете 2:0. Отрыв от «Баварии» теперь 4 очка

Спорт-Экспресс14:49

Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с «Вердером»

Бомбардир.ру14:35
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Общество

Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики

Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.
Обновлено в 13:19
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«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России

Обновлено в 14:15
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

В четырех районах Курганской области и областном центре ввели режим ЧС

Комиссия правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 4 мая 2019 года ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Кургана и четырех районах региона.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок

Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено в 18:21
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии

Обновлено в 17:33
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность

В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Политика

Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Архиепископ Американский Константинопольской православной церкви Димитрий подал прошение об отставке.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Финансы

Майские праздники растопчут российский рубль

Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку на пригород Алеппо, сообщил источник

Армия САР отбила атаку вооруженных группировок на деревню Маараназ в пригороде Алеппо на северо-западе Сирии, сообщил в субботу РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 16:59
Наука

Ученые установили, что у Древнего Болгара не было оборонительных стен

Древний Болгар, в 14 веке не имел оборонительных стен с башнями. Бывшая столица Волжской Булгарии, ограничивались валом и рвом.
Обновлено 02 мая в 02:59
Игры

Официально: премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится на Е3

Electronic Arts и Disney подтвердили, что мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится во время Е3 2019 на мероприятии EA Play (7–9 июня).
Обновлено в 15:25
Единоборства

Геннадий Головкин выбрал нового тренера

Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции

Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Единоборства

Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске

Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Общество

Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность»

Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность".
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева проводят майские праздники вместе

Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
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«Мстители: Финал» соберет $2 млрд к концу второй недели проката

Обновлено вчера в 08:54
Футбол

Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его

Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли

Американская актриса Шарлиз Терон прокомментировала конфликт с коллегой Анджелиной Джоли.
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Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
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WEC. Экипаж Алонсо выиграл гонку «6 часов Спа»

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Клаудио Писарро
Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий «Вердера» и сборной Перу. Бывший игрок «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», лондонского «Челси», «Кёльна» и мюнхенской «Баварии». Участник четырёх Кубков Америки 1999, 2004, 2007 и 2015 годов.
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Кристиан Пулишич
Американский футболист
Американский футболист, вингер лондонского «Челси» и национальной сборной США, выступающий на правах аренды в дортмундской «Боруссии».
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