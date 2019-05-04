Футбол
«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Вердером»Чемпионат 14:58
В матче 32-го тура чемпионата Германии "Вердер" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Бремене на стадионе "Везерштадион". Обслуживал матч арбитр Марко Фриц.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
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Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
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Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
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Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
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Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
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Обновлено 02 мая в 02:59
Игры
Официально: премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится на Е3
Electronic Arts и Disney подтвердили, что мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится во время Е3 2019 на мероприятии EA Play (7–9 июня).
Обновлено в 15:25
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Геннадий Головкин выбрал нового тренера
Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
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Обновлено в 13:24
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Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
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Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли
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В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
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WEC. Экипаж Алонсо выиграл гонку «6 часов Спа»
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