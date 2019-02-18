Футбол
«Боруссия» Д потеряла очки в матче с «Нюрнбергом»Soccer.ru вчера в 16:25
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 22-го тура чемпионата Германии. «Боруссия» (51 очков) по-прежнему лидирует в национальном первенстве, но теперь отрыв от «Баварии» составляет всего три балла, «Нюрнберг» (13) располагается на последнем месте.
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«Боруссия» не смогла обыграть худшую команду бундеслиги. Отрыв от «Баварии» всего 3 очка
Sports.ruвчера в 16:26
«Нюрнберг» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии по футболу 18 февраля 2019 года
LiveSport.ru16 февраля в 14:07
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия
Полковник Квачков вышел на свободу
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе
Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.
Обновлено в 04:11
Транспорт
Посадочный смартфон: в самолет начнут пускать по гаджетам с 25 февраля
С 25 февраля авиапассажирам в России разрешат использовать электронные посадочные талоны. Распечатывать билеты им не придется.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расследование появления в СМИ фейковой новости о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места в собственности или аренде.
Обновлено в 03:55
Общество
Познер извинился за шутку о китайцах
Телеведущий Владимир Познер извинился за свои высказывания в адрес китайцев, назвав их крайне неудачной шуткой.
Обновлено в 04:43
Происшествия
При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло
Во время посадки в московском аэропорту Внуково у самолета Utair треснул верхний слой лобового стекла.
Обновлено в 04:04
Общество
Роскачество назвало лучшие российские вина
Обновлено в 05:36
Происшествия
В администрации Щелковского района Подмосковья проходят обыски
Сегодня, 19 февраля, сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в администрацию Щелковского района Московской области.
Обновлено в 04:42
Происшествия
У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож
Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Дербентском районе Дагестана введён режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) введён на территории Дербентского района Дагестана.
Обновлено в 03:32
Экономика
ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль
Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Политика
Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США
Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34".
Обновлено в 01:20
Общество
Клинику Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения
Нарушения обнаружились во время проверки Росздравнадзора по Москве. На центр наложен административный штраф в 100 тысяч рублей.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Следователи сообщили об обстоятельствах гибели срочника под Воронежем
Как сообщила РБК Фатьянова, представитель Воронежской военной прокуратуры заявил, что в данный момент проводятся следственные действия по факту гибели Цымбала.
Обновлено в 05:38
Общество
В России предложили закрывать супермаркеты по выходным
В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 03:06
Культура
Сын Децла воспротивился сбору денег на фильм об отце
Тони еще раз подчеркнул, что Роман Супер — это аферист, у которого нет авторских прав на эту съемку, и призвал не отправлять журналисту деньги.
Обновлено в 04:31
Политика
На Украине приготовились к силовому вмешательству России в выборы
Российская Федерация готовит новый, силовой сценарий вмешательства в процесс выборов президента Украины.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Китае обрушился канатный мост с туристами
Инцидент произошел, когда один из людей стал прыгать и раскачивать конструкцию В китайской провинции Гуандун порвался веревочный мост, по которому шла туристическая группа из шести человек, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Нет экстремизма: экспертиза вынесла вердикт картине Васи Ложкина
Речь идет о работе под названием "Великая прекрасная Россия" В картине "Великая прекрасная Россия" художника Алексея Куделина, который больше известен под псевдонимом Вася Ложкин, не обнаружено экстремизма.
Обновлено в 02:50
Политика
Порошенко заявил об отмене властями США встреч с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти США якобы отменили встречи с представителями российской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:56
Политика
Австрийская OMV заявила о конце «монополии Украины» на транзит газа
Ввод в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2» приведет к расширению конкуренции на европейском газовом рынке, и будет означать, что «времена монополии Украины на прокачку газа в прошлом», заявил главный исполнительный директор австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 05:48
Политика
Жители Курил выступили против передачи своих островов японцам
Большинство жителей Курил против передачи островов Японии, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на опрос местного населения.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Ростов» и «Краснодар» подтвердили переход Скопинцева
Обновлено в 02:33
Экономика
«Лаборатория Касперского» увеличила выручку в 2018 году на 4%
В Северной Америке, где компания столкнулась с отказом от сотрудничества среди партнеров и госорганов, объем продаж в 2018 году снизился на 25%.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Космонавт Леонов, связанный с Baring Vostok, покинул Россию
Космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, руководство которого арестовано по делу о мошенничестве, уехал за границу.
Обновлено в 05:00
Политика
Лавров назвал давлением на свободу слова блокировку аккаунтов RT
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал блокировку аккаунтов RT в социальной сети Facebook очередным прискорбным примером давления на российские СМИ и на свободу слова.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Петербурге школьницу изнасиловали пятеро мужчин
Обновлено в 01:16
Общество
Регионам надо пересмотреть нормативы накопления ТБО, считает Медведев
Региональные власти должны немедленно пересмотреть нормативы накопления твердых коммунальных отходов, чтобы население не переплачивало, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:51
Политика
Минэкономики оценило ущерб России от торговых ограничений в $6,3 млрд
Россия, по состоянию на конец 2018 года, потеряла $6,3 млрд на торговых санкциях, пошлинах и антидемпинговых мерах других стран, говорится в презентации к докладу Минэкономики.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Сочи уволили сотрудника полиции, сбившего насмерть ребенка
В Сочи уволили сотрудника полиции, сбившего насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает 19 февраля пресс-служба управление на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу (ЮФО).
Обновлено в 05:25