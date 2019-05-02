Футбол

«Боруссия» Д победила в МенхенгладбахеSoccer.ru 11:22

Боруссия (Менхенгладбах) — Боруссия (Дортмунд)
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Боруссия Парк»
Кристоф Крамер
15′
32′
Томас Дилэйни
45′
Джейдон Санчо
54′
Марко Ройс
Кристоф Крамер
Тобиас Штробль
63′
Ибраима Траоре
Алассан Плеа
66′
75′
Марио Гетце
Пако Алькасер
Торган Азар
Патрик Херрманн
75′
83′
Марко Ройс
Марсель Шмельцер
87′
Джейдон Санчо
Махмуд Дауд
В рамках 34-го тура Бундеслиги "Боруссия" Д добыла выездную победу, но этого не хватило команде для чемпионства. "Шмели" заняли 2 место в турнирной таблице (76 очков), а менхенгладбахцы расположились на 5 позиции (55 пунктов).
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