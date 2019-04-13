Футбол

«Боруссия» Д одержала победу над «Майнцем»Soccer.ru 14:46

Ранее «Лейпциг» одержал победу над «Вольфсбургом».
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«Боруссия» переиграла «Майнц» и обошла «Баварию» в турнирной таблице. Но у мюнхенцев игра в запасе

Спорт-Экспресс14:29

Дортмундская «Боруссия» вернулась на первое место в Бундеслиге

LiveSport.ru14:55

«Боруссия» Д вернулась на первое место в таблице Бундеслиги, обыграв «Майнц»

Чемпионат14:24

Дубль Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над «Майнцем»

Советский спорт14:24

Дубль Санчо помог «Боруссии» обыграть «Майнц»

Матч ТВ14:22

Дортмундская «Боруссия» одолела «Майнц» и вышла на первое место в Бундеслиге, обойдя «Баварию»

Sport24.ru14:25

«Боруссия» Д победила «Майнц» и вышла на 1-е место в бундеслиге. У «Баварии» матч в запасе

Sports.ru14:43
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Обновлено в 14:08
Футбол

Аллегри: «Было бы легко выставить основу и выиграть скудетто»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий после поражения от СПАЛа (1:2).
Обновлено в 12:52
Космос

В Роскосмосе назвали возможные имена для кораблей «Федерация»

«В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист"», - сказали РИА Новости в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Политика

В штабе Зеленского напомнили Порошенко о договоренности по дебатам

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напомнили действующему лидеру Петру Порошенко, что дата и время дебатов определены и он на эти условия уже согласился.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом»

В следующем туре Монако в гостях сыграет против ПСЖ, а Реймс дома встретится с Сент-Этьеном.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини

Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

Обновлено в 05:02
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Единоборства

Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, кто станет следующим соперником российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Экономика

Министр труда заявил о рекордном росте зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин заявил о том, что в прошлом году реальная зарплата граждан выросла на 6,8, что является рекордным показателем с 2012 года.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Путешествия

В Японии изучат возможности туризма по Транссибу

Обновлено в 13:43
Интернет

Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами

Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в постовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко дали прозвище Туфель

Украинский политик Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых Петра Порошенко прозвали Туфель.
Обновлено в 15:58
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Дворкович сказал, что не приглашал Абызова в Россию на день рождения

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Экономика

Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан

Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Общество

В Калининграде проходит финал школьной олимпиады по литературе

Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны.
Обновлено в 14:35
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
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Боруссия
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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