Футбол

«Боруссия» Д одержала победу над «Майнцем»Soccer.ru 14:46

Ранее «Лейпциг» одержал победу над «Вольфсбургом».
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«Боруссия» переиграла «Майнц» и обошла «Баварию» в турнирной таблице. Но у мюнхенцев игра в запасе

Спорт-Экспресс14:29

Дубль Санчо помог «Боруссии» обыграть «Майнц»

Матч ТВ14:22

«Боруссия» Д вернулась на первое место в таблице Бундеслиги, обыграв «Майнц»

Чемпионат14:24

Дубль Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над «Майнцем»

Советский спорт14:24

Дортмундская «Боруссия» одолела «Майнц» и вышла на первое место в Бундеслиге, обойдя «Баварию»

Sport24.ru14:25

Дортмундская «Боруссия» вернулась на первое место в Бундеслиге

LiveSport.ru14:55

«Боруссия» Д победила «Майнц» и вышла на 1-е место в бундеслиге. У «Баварии» матч в запасе

Sports.ru14:43
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Происшествия

Горит поле около Балашихи площадью 1 тыс. кв. м

Обновлено в 14:32
Экономика

Bloomberg: У Италии появились очень хорошие новости для ЕС

После ужасного периода, в котором итальянский промышленный сектор оказался в конце 2018 года, он начинает приходить в норму и даже вышел на лидирующие позиции в рамках ЕС.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Культура

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью

Панин уже несколько раз сетовал на то, что его дочь Нюся не может выехать за границу из-за запрета, оформленного матерью девочки в 2014 году.
Обновлено в 17:34
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Общество

Астрологический прогноз на 15 - 21 апреля для всех знаков зодиака

Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 09:05
Авто

Медведев узаконил правила автотюнинга

Обновлено 11 апреля в 22:35
Политика

Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военкомата, однако воинскую службу не проходил, об этом свидетельствует ответ украинского Минобороны депутатам Рады.
Обновлено в 15:06
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Россияне пострадали во время катания на аттракционе на Кипре

Обновлено в 11:38
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер

Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, экстренно сел в Стокгольме из-за технической неисправности, связанной с повышением давления в салоне, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.
Обновлено в 04:05
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Футбол

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

Обновлено в 09:00
Хоккей

«Коламбус» официально объявил о переходе Гаврикова

"Коламбус Блю Джекетс" официально объявил о переходе российского защитника Владислава Гаврикова, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Хоккей

Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира

Обновлено в 15:37
Политика

В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Хакеры взломали базу данных сотрудников ФБР

Недавно хакеры из Anonymous обратились к властям Великобритании с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, угрожая рассекречиванием личной информации сотрудников ФБР и американских полицейских.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Происшествия

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено в 03:10
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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