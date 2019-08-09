Футбол

«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке ГерманииSoccer.ru 16:42

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
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«Юрдинген» — «Боруссия» Дортмунд. Смотреть онлайн, видеотрансляция матча Кубка Германии

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