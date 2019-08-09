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Политика Медведев о ситуации в Киргизии: «Лимит на революции» уже исчерпан "На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране", - цитирует ТАСС Медведева.

Космос Поверхностные особенности астероида будут названы в честь мифических птиц Ученые планируют поверхностные особенности Бенну назвать в честь мифологических птиц и птицеподобных существ, дополняя тему миссии, которая коренится в египетской мифологии.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Происшествия Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".

Политика Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде «На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.

Шоу-бизнес Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Технологии Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.

Политика Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.

Политика Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Здоровье Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.

Политика В Белом доме пообещали наказать Китай за манипулирование курсом юаня Соединенные Штаты намерены принять решительные меры против Китая, который манипулирует курсом юаня, чтобы компенсировать американские пошлины на китайские товары, заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Хоккей Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки Юниорская сборная Канады в полуфинале Кубка Глинки в серии буллитов обыграла команду Швеции – 3:2.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Происшествия В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.

Политика В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

Происшествия Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев Патрик Крузиус, устроивший стрельбу в супермаркете Walmart в американском городе Эль-Пасо, признался, что его целью были мексиканцы.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Политика Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Гаджеты Face ID на iPhone обманули очками и скотчем На конференции Black Hat 2019 эксперты по безопасности показали, как можно легко обмануть систему разблокировки "по лицу" Face ID, применяющуюся в смартфонах Apple.