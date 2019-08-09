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Баскетбол Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.

Футбол Леонарду Жардим: «Продолжаем работать. Верю в команду» Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Лиона" в 1-м туре чемпионата Франции (0:3) отметил, что верит в свою команду.

Происшествия На МКАД столкнулись пять автомобилей Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.

Происшествия Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять.

Происшествия Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Здоровье Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область.

Политика МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Происшествия В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж.

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.

Финансы ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Шоу-бизнес Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро Продюсер Димы Билана назвала Миро "убогим, обделенным любовью чучелом, изрыгающим зловонный словесный понос", чем спровоцировала появление очередного поста, посвященного уже конкретно ей.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Происшествия Молдавские полицейские сняли российские номера с автомобиля Сотрудники полиции в Молдавии сняли российские регистрационные номера с автомобиля. Об этом сообщил в пятницу портал Stiri.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Происшествия Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".

Политика В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

Происшествия Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11 Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.

Политика Трамп заявил о возможной сделке Зеленского и Путина Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский настроен на решение конфликта в Донбассе.

Политика ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.

Кино Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.