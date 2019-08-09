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Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Футбол Известна возможная зарплата Неймара в «Реале» В 2017 году "ПСЖ" отдал рекордные €222 млн за Неймара.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Армия и оружие Спецназ США провел учения для украинских коллег Украинские военнослужащие приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецназа, передает РИА "Новости".

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Политика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

Транспорт Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.

Общество Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Происшествия Неизвестный напал на таксиста с ножом и попытался угнать автомобиль Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о ДТП. Приехавшими на место полицейскими был обнаружен раненый водитель такси.

Общество Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе и не разориться По мнению Андреевой, финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям родителям помогут краткосрочное планирование и накопление средств.

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Политика Украина подготовила 800 полицейских для возвращения Донбасса Национальная полиция Украины сообщила, что порядка 800 человек прошли обучение по специально разработанной учебной программе для несения службы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после восстановления там государственного суверенитета.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Армия и оружие Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.

Происшествия В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв В ночь на субботу у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает полиция Копенгагена.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.

Происшествия В Курганской области перевернулся рейсовый автобус В Курганской области в результате опрокидывания рейсового автобуса, по последним данным, пострадали 11 человек.

Экономика В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.

Финансы МВФ не считает значительными колебания курса юаня Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.

Происшествия Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне В понедельник, 5 августа, на территории склада воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов.

Авто «Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.