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Здоровье Названы самые опасные сорта сыра Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.

Происшествия Полиция Геленджика задержала авиадебошира После приземления самолета пассажир был доставлен в отделение полиции. Авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.

Общество В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Политика Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины, считает президент США Дональд Трамп.

Общество Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.

Происшествия Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля 27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.

Наука Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

Политика МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.

Финансы В МВФ прокомментировали изменение курса юаня Международный валютный фонд (МВФ) отреагировал на изменение курса юаня в 2018 году.

Здоровье Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.

Экономика «Русал» пригрозил уходом из США Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.

Политика МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Политика Польша опасается сближения Евросоюза с Россией Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.

Футбол ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на сезон-2019/20 для участия в чемпионате и Кубке России, а также молодежном первенстве России 15-летнего вратаря Владислава Торопа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Происшествия В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП Серьезное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал "Мегаполис".

Единоборства Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).