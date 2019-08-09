Футбол
«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке ГерманииSoccer.ru 16:42
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Полиция Геленджика задержала авиадебошира
После приземления самолета пассажир был доставлен в отделение полиции. Авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска.
Обновлено в 14:49
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Общество
В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления
Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:38
Политика
Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов
Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.
Обновлено в 10:15
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Культура
Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube
Обновлено в 16:07
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины, считает президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 15:16
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
Обновлено в 10:05
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Финансы
В МВФ прокомментировали изменение курса юаня
Международный валютный фонд (МВФ) отреагировал на изменение курса юаня в 2018 году.
Обновлено в 18:26
Здоровье
Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах
Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.
Обновлено в 12:36
Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Политика
Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено в 01:49
Футбол
ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на сезон-2019/20 для участия в чемпионате и Кубке России, а также молодежном первенстве России 15-летнего вратаря Владислава Торопа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Происшествия
В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП
Серьезное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал "Мегаполис".
Обновлено в 17:00
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Авто
На заводе «Соллерс» в Приморье собрали первую партию моторов Mazda
Завод Sollers во Владивостоке выпустил пробную партию бензиновых 4-цилиндровых моторов SkyActive-G для автомобилей Mazda.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Екатеринбурге во время ремонта лифт упал в шахту и придавил рабочего
Во время ремонта лифта, кабина сорвалась вниз и упала в шахту.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР
Обновлено в 16:32