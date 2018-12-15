Футбол

«Боруссия» Д обыграла «Вердер» и увеличила отрыв до 9 очков
Soccer.ru
14:27

В матче 15-го тура Бундеслиги "Боруссия" Д победила "Вердер". Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк".
Soccer.ru14:27

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«Боруссия» победила «Вердер» и оторвалась от второго места на 9 очков

Спорт-Экспресс14:36

Голы Алькасера и Ройса помогли «Боруссии» обыграть «Вердер»

Sportbox.RU14:30

Голы Алькасера и Ройса помогли «Боруссии» обыграть «Вердер»

Матч ТВ14:30

«Боруссия» Д одержала шестую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Вердер»

Чемпионат14:28

Дортмундская «Боруссия» на своем поле взяла верх над «Вердером»

Советский спорт14:27

«Боруссия» Д обыграла «Вердер» и оторвалась на 9 очков от «Баварии» и «Боруссии» М

Sport24.ru14:28

«Боруссия» Д гарантировала себе лидерство в первом круге бундеслиги. Трижды в такой ситуации клуб становился чемпионом

Sports.ru16:59
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Футбол

Роналду стал автором 5000-го гола «Ювентуса» в чемпионатах страны

Обновлено в 20:42
Футбол

Эйбар — Валенсия 1:1

"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти.
Обновлено в 16:36
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Почеттино в сотый раз выиграл вместе с «Тоттенхемом»

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оказался в ситуации сотой победы за свой клуб.
Обновлено в 19:51
Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в декабре

В составе "Витесса" мячи забили Мартин Эдегор и Уссама Дарфалу. Эта победа стала для "Витесса" первой в декабрьских матчах.
Обновлено в 17:01
Футбол

Смоллинг продлил контракт с «МЮ»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг продлил контракт с "красными дьяволами", информирует официальный Твиттер клуба.
Обновлено в 13:39
Футбол

«Реймс» обыграл «Страсбур» на своем поле

"Реймс" одержал домашнюю победу над "Страсбуром" на своем поле со счетом 2:1. Счет в игре на шестой минуте открыл полузащитник хозяев Мусса Думбья.
Обновлено в 15:52
Футбол

Модрич показал «Золотой мяч» «Сантьяго Бернабеу»

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич показал «Золотой мяч» стадиону «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 14:13
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«Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа

Турецкий клуб намерен арендовать украинца до конца сезона с опцией выкупа летом, повторив тем самым схему с переходом Лориса Кариуса из «Ливерпуля».
Обновлено в 14:15
Футбол

«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»

Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:25
Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер после матча команды

Трагедия произошла после матча 15-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" - "Герта" (2:1). Сразу после игры остановилось сердце у Герберта Гентнера, отца капитана хозяев Кристиана Гентнера, находившегося на стадионе.
Обновлено в 16:01
Футбол

«Порту» сохранил лидерство благодаря волевой победе над «Санта-Кларой»

В 13-м туре чемпионата Португалии "Санта-Клара" заставила понервничать болельщиков "Порту".
Обновлено в 17:53
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице.
Обновлено в 15:12
Футбол

«Ливерпуль» вернул Эджарию из «Рейнджерс»

"Ливерпуль" вернул из аренды в "Рейнджерс" полузащитника Овие Эджарию, сообщает пресс-служба "красных".
Обновлено в 18:17
Футбол

Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы»

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Реднапп поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ, в котором "красные" примут "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 16:10
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«Бавария» отправила четыре мяча в ворота «Ганновера»

Обновлено в 11:20
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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