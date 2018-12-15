Футбол

«Боруссия» Д обыграла «Вердер» и увеличила отрыв до 9 очков
Soccer.ru
вчера в 14:27

В матче 15-го тура Бундеслиги "Боруссия" Д победила "Вердер". Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк".
Soccer.ruвчера в 14:27

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«Боруссия» победила «Вердер» и оторвалась от второго места на 9 очков

Спорт-Экспрессвчера в 14:36

Голы Алькасера и Ройса помогли «Боруссии» обыграть «Вердер»

Sportbox.RUвчера в 14:30

Голы Алькасера и Ройса помогли «Боруссии» обыграть «Вердер»

Матч ТВвчера в 14:30

«Боруссия» Д одержала шестую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Вердер»

Чемпионатвчера в 14:28

Дортмундская «Боруссия» на своем поле взяла верх над «Вердером»

Советский спортвчера в 14:27

«Боруссия» Д обыграла «Вердер» и оторвалась на 9 очков от «Баварии» и «Боруссии» М

Sport24.ruвчера в 14:28

«Боруссия» Д гарантировала себе лидерство в первом круге бундеслиги. Трижды в такой ситуации клуб становился чемпионом

Sports.ruвчера в 16:59
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Футбол

Роналду принес «Ювентусу» победу над «Торино»

Обновлено вчера в 16:45
Футбол

«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби

В матче 16-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своем поле обыграл земляков из "Райо Вальекано" - 1:0, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал первую декабрьскую победу

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч. Для «Витесса» эта победа стала первой в декабре.
Обновлено вчера в 16:44
Футбол

Дубль Жезуса помог «Манчестер Сити» обыграть «Эвертон» в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено вчера в 09:24
Футбол

Смоллинг продлил контракт с «МЮ»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг продлил контракт с "красными дьяволами", информирует официальный Твиттер клуба.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол

Отец игрока «Штутгарта» Гентнера умер на матче сына с «Гертой»

В рамках 15 тура Бундеслиги состоялся матч между «Штутгартом» и «Гертой» (2:1). На трибунах присутствовал отец полузащитника хозяев Кристиана Гентнера.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол

«Реймс» обыграл «Страсбур» на своем поле

"Реймс" одержал домашнюю победу над "Страсбуром" на своем поле со счетом 2:1. Счет в игре на шестой минуте открыл полузащитник хозяев Мусса Думбья.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол

«Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа

Турецкий клуб намерен арендовать украинца до конца сезона с опцией выкупа летом, повторив тем самым схему с переходом Лориса Кариуса из «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 14:15
Футбол

«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»

Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Ромащенко назвал системообразующего игрока сборной России

Мирослав Ромащенко, ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова, оценил роль полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в национальной команде.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 15:12
Футбол

«Ливерпуль» вернул Эджарию из «Рейнджерс»

"Ливерпуль" вернул из аренды в "Рейнджерс" полузащитника Овие Эджарию, сообщает пресс-служба "красных".
Обновлено вчера в 18:17
Футбол

«Бавария» отправила четыре мяча в ворота «Ганновера»

Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол

В Сербии фанаты во время матча забросали судью снежками

Обновлено вчера в 18:05
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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