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Футбол Футбол Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.

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