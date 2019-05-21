«Боруссия» Д купила защитника «Хоффенхайма» ШульцаSports.ru 04:36

Защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц сменил клуб. О его переходе объявила «Боруссия». Шульц подписал с дортмундским клубом контракт сроком до лета 2024 года.

Политика Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Энергетика Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе» Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».

Политика В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России 20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.

Происшествия В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.

Происшествия Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.

Происшествия Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Политика Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».

Армия и оружие Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника Авторы видео называют Шабанова кадровым российским офицером и указывают, что его ликвидация была осуществлена ровно через неделю после гибели украинских морских пехотинцев-разведчиков.

Политика Против Порошенко открыто дело о государственной измене Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Игры Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4 Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о рационе солдат Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.

Происшествия Курганский подросток подозревается в убийстве родного деда В Курганской области по подозрению в убийстве собственного деда задержан 15-летний подросток.

Энергетика Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.

Шоу-бизнес Татьяна Тотьмянина перенесла очередную операцию на ноге Два года назад олимпийская чемпионка Тотьмянина получила серьезный перелом ноги во время выступления в ледовом шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха, после чего ей предстояла долгая реабилитация.

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Политика Во время выступления Трампа в США стало плохо троим его сторонникам Американскому президенту Дональду Трампу в понедельник пришлось трижды приостанавливать свое выступление перед сторонниками в Монтурсвилле, так как присутствующим становилось плохо.

Происшествия На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели» Многокилометровая пробка образовалась из-за загоревшейся на МКАД "Газели". Очевидец снял на видео объятый пламенем фургон.

Происшествия В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр» Порядка 700 человек эвакуировали из бизнес-центра "Кутузов Тауэр" на западе Москвы после возгорания кондиционера на 19-м этаже здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Наука Карта рельефа Арктики показывает изменение в ландшафте Не только высвобождает в атмосферу, но меняет ландшафт, создавая реальные проблемы для людей.

Кино Джордж Мартин рассказал о своем финале «Игры престолов» Пока поклонники гудят, как растревоженный рой мух, миллионами подписывая символическую петицию "за отмену" восьмого сезона сериала "Игра престолов", финал которого, по большей части, никого не устроил, Джордж Мартин продолжает ухмыляться в бороду.

Происшествия В Мурманске попрощались с жертвами крушения SSJ100 в Шереметьево В Мурманске прошла церемония прощания с погибшими в пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Политика У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты Протесты в Абхазии Оппозиция объявила бессрочную акцию после решения парламента не переносить выборы президента, несмотря на ситуацию вокруг кандидата Аслана Бжании.