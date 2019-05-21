«Боруссия» Д купила защитника «Хоффенхайма» ШульцаSports.ru 04:36

Защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц сменил клуб. О его переходе объявила «Боруссия». Шульц подписал с дортмундским клубом контракт сроком до лета 2024 года.

Армия и оружие Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.

Политика Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации Сайт президента Украины опубликовал указ Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана глава своей администрации.

Происшествия В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".

Общество Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Космос Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.

Авто Официально представлен обновлённый SsangYong Tivoli 2020 Обновленный SsangYong Tivoli 2020 получил новые фары, пересмотренный бампер, другую решетку радиатора и измененные задний фонари.

Политика Верховная рада соберется на внеочередное заседание 22 мая Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 22 мая (12:00 мск).

Происшествия В России раскрыли группу обманувших 11 тыс. человек лжемедиков Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, от действий которых пострадали свыше 11 тыс. россиян в разных регионах страны.

Здоровье Онколог назвал вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.

Армия и оружие Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.

Политика США ввели санкции против трех организаций из России Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Гаджеты Huawei может вывести свою операционную систему на рынок осенью Китайская телекоммуникационная компания Huawei может представить операционную систему (ОС) собственной разработки осенью.

Происшествия Гражданин РФ незаконно пересек границу Финляндии Пограничный отряд по региону Кайнуу Погранохраны Финляндии расследует факт незаконного пересечения российско-финской мужчиной с российским гражданством.

Политика Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука «Голос» Министерство юстиции Украины перерегистрировало созданную в 2015 году партию «Голос», лидером которой является солист украинской группы «Океан Эльзы» Вакарчук.

Транспорт На двух ветках московского метро приостановили движение поездов Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.

Происшествия Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Наука РАН может регламентировать работу научных руководителей институтов Российская академия наук (РАН) намерена разработать требования к ставке "научный руководитель института", поскольку их функции и задачи сейчас не регламентированы.

Политика Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.

Энергетика План по очистке «Дружбы» от «грязной» российской нефти провалился Планы по скорейшему возобновлению поставок нефти по «Дружбе» из России в Польшу и Германию откладываются после того, как сценарий по удалению загрязненного сырья из нефтепровода не удалось исполнить.

Финансы Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома» Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".

Общество Роскомнадзор объяснил, почему предъявил претензии «Тайге.инфо» Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу направило уведомление в редакцию «Тайги.инфо» о составлении административного протокола за распространение нецензурной брани.