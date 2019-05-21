Футбол
«Боруссия» Д купила защитника «Хоффенхайма» ШульцаSports.ru 04:36
Защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц сменил клуб. О его переходе объявила «Боруссия». Шульц подписал с дортмундским клубом контракт сроком до лета 2024 года.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Политика
Зеленский предложил изменить систему выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон о выборах в Верховную раду, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:14
Общество
Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ
Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.
Обновлено в 07:56
Хоккей
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Ульяновской области сошел с рельсов железнодорожный состав
Как сообщил на своей страничке в facebook.com министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, сегодня в Барыше сошел с путей железнодорожный состав из восьми пустых цистерн, следовавший из Инзы в Самару.
Обновлено в 08:00
Общество
Мэрия Екатеринбурга просит выбрать место для Храма святой Екатерины
Обновлено вчера в 03:09
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Авто
УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком
Причиной «переквалификации» стал новый регламент, который с этого года запрещает выпускать легковые автомобили без подушек безопасности водителя (на грузовики это правило пока не распространяется).
Обновлено в 07:12
Авто
Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» появились в продаже
Легендарные грузовики ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства в 1999 году, выставили на продажу за 700 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Кино
Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
На Украине радикалы устроили митинг возле Конституционного суда
Представители националистических организаций устроили акцию протеста перед зданием Конституционного суда в Киеве.
Обновлено в 09:03
Политика
Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии
Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 05:44
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Авто
Ford выпустит новый электрический кроссовер
Автомобилестроительная компания Ford намерена представить в нынешнем году новый концептуальный электрический кроссовер.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика
США готовятся ввести санкции против «Северного потока-2»
США все же введут санкции в отношении "Северного потока - 2". Это подтвердил министр энергетики Соединенных Штатов, выступая в Киеве.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Обновлено в 04:01
Политика
МИД Чехии приветствовал установление мира в Вестеросе
Министерство иностранных дел Чехии приветствовало окончание гражданской войны в Семи королевствах и избрание Брандона Старка королем.
Обновлено в 04:32
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Прокуратура просит ужесточить приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 09:29