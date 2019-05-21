Футбол
«Боруссия» Д купила защитника «Хоффенхайма» ШульцаSports.ru 04:36
Защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц сменил клуб. О его переходе объявила «Боруссия». Шульц подписал с дортмундским клубом контракт сроком до лета 2024 года.
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Музыка
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 13:02
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Футбол
Футболист ЦСКА Фернандес может перейти в «Атлетико»
Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандес может перейти в "Атлетико Мадрид".
Обновлено в 05:29
Космос
Евразии предсказали гибель от крыльев Нибиру этим летом
Обновлено в 11:22
Спорт
Француз Демар победил на десятом этапе велогонки «Джиро д’Италия»
Французский велогонщик Арно Демар, представляющий команду Groupama — FDJ, выиграл десятый этап многодневки «Джиро д'Италия».
Обновлено в 12:52
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
На границе Афганистана и стран СНГ находятся около пяти тысяч боевиков
Обновлено в 03:42
Футбол
Хацкевич может возглавить «Рубин»
Два последних сезона 45-летний Хацкевич возглавлял киевское «Динамо». На данный момент его контракт с клубом истек.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротстве
Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Транспорт
Три станции фиолетовой ветки метро закроют на один день
25 мая для пассажиров Московского метрополитена будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".
Обновлено в 09:14
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Смерч в Польше повредил более сотни домов
Сильнейший смерч пронесся во вторник неподалеку от польского города Люблин, обрывая линии электропередач и вырывая деревья с корнем.
Обновлено в 12:34
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Игоря Талькова лишили прав за пьяную езду
Чертановский суд Москвы постановил лишить водительских прав Игоря Талькова – младшего на два года и обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено в 05:15