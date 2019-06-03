Футбол

Боруц продлил контракт с «Борнмутом»РИА Новости 10:15

Польский голкипер Артур Боруц подписал новый контракт с английским футбольным клубом "Борнмут", владельцем которого является российский бизнесмен Максим Демин, сообщается на сайте команды. Как отмечается, новое соглашение Боруца рассчитано до лета 2020 года.
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«Борнмут» продлил контракт с 39-летним голкипером Боруцем

Спорт-Экспресс11:13

Артур Боруц продлил контракт с «Борнмутом» до 2020 года

Sport24.ru10:26

Боруц продлил контракт с «Борнмутом»

РИА Новости10:15

39-летний Боруц продлил контракт с «Борнмутом»

Soccer.ru09:50

Боруц подписал контракт с «Борнмутом»

Матч ТВ09:46

Боруц подписал контракт с «Борнмутом»

Sportbox.RU09:46
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Происшествия

СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

Дело об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье передано в центральный аппарат СКР.
Обновлено в 11:38
Политика

В Верховную раду проходят 4 партии

Если бы досрочные выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина», говорится в материалах исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Обновлено в 07:38
Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Политика

В Тульской области меняется структура правительства

В Тульской области изменится структура регионального правительства.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Обновлено в 11:24
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Здоровье

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом

Счетная палата указала Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и Федеральному медико-биологическиму агентству (ФМБА) России на низкий уровень освоения средств госбюджета в 2018 году.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня

Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.
Обновлено в 11:22
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика

Для сохранения объектов культурного наследия нужно более 2 трлн рублей - Минкультуры

По данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия, на территории России находятся около 3 тыс. усадеб, из них 1,9 тыс. – регионального значения, 500 федерального, 50 - местного.
Обновлено в 11:45
Политика

Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата

Обновлено в 08:45
Гаджеты

LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED

Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти осужденного исправительной колонии строгого режима №2 в городе Ливны (ФКУ ИК-2 УФСИН по Орловской области), где заключенные устроили банкет по случаю Пасхи.
Обновлено в 10:55
Политика

Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 1 июня заявил, что российская делегация может принять участие в июньской сессии, если регламентный комитет ПАСЕ, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут решение о недопустимости санкций против национальных делегаций.
Обновлено в 11:35
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Политика

Вексельберг назвал американские санкции «абсолютным жизненным кризисом»

Из-за санкций господин Вексельберг, которому теперь запрещено вести дела с гражданами США, был фактически отрезан от западной финансовой системы, изгнан из страны и не может навещать свою дочь и внука, которые проживают в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:22
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов улетел на отдых с дочкой Ангелиной

Ещё полгода назад бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко рьяно судилась с футболистом.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки

В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Схрон с оружием нашли в гараже в Симферополе

После обнаружения боеприпасы направили на экспертизу.
Обновлено в 10:51
Политика

Володин навестил Краснощекова в больнице Белграда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербию посетил российского сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова, который находится в больнице Белграда.
Обновлено в 11:21
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Артур Боруц
Польский футболист
Польский футболист, вратарь английского клуба «Борнмут». До перехода в сентябре 2012 года в «Саутгемптон» выступал за польские «Погонь», «Легию» и «Дольцан», шотландский «Селтик» и итальянскую «Фиорентину».
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