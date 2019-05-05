Трагедия в Шереметьеве

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100Экономика сегодня 03:01

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета. Моисеев сначала пытался открыть дверь за задней части воздушного судна, но у него не вышло. Его коллеги в это время помогали людям спуститься по надувному трапу через переднюю дверь.
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Бортпроводник SSJ-100 погиб, пытаясь спасти оставшихся в хвосте пассажиров

Московский Комсомолец04:00

Источник: погибший в Шереметьево бортпроводник пытался открыть заднюю дверь

ТАСС01:54

Катастрофа в Шереметьеве: бортпроводник погиб, спасая пассажиров из горящего самолета

Вести.Ru02:13

Источники: бортпроводник загоревшегося в Шереметьеве самолёта находится в реанимации

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Северпоствчера в 14:09

Известны имена бортпроводников, спасавших людей из горящего самолета

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