Происшествия
Стюардесса сгоревшего в Шереметьеве самолета рассказала об аварииТруд вчера в 08:04
Бортпроводница Татьяна Касаткина, которая летела в потерпевшем аварию в московском аэропорту Шереметьево пассажирском самолете Sukhoi Superjet-100, рассказала о некоторых обстоятельствах катастрофы.
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Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град, и в этот момент произошёл хлопок, вспышка такая, как электричество. Всё вообще было очень быстро. Был очень чёрный дым. Ни секунды не было времени, люди уже выползали, последние которые.
— Татьяна Касаткина, российская писательницаПарламентская газета вчера в 09:47
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Экипаж сгоревшего в «Шереметьево» самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы
Интерфаксвчера в 05:16
Командир сгоревшего SSJ-100 рассказал об обстоятельствах катастрофы в Шереметьеве
Говорит Москвавчера в 05:52
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