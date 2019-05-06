Стюардесса сгоревшего в Шереметьеве самолета рассказала об аварииТруд вчера в 08:04

Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град, и в этот момент произошёл хлопок, вспышка такая, как электричество. Всё вообще было очень быстро. Был очень чёрный дым. Ни секунды не было времени, люди уже выползали, последние которые.

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Стюардесса сгоревшего в Шереметьеве самолета рассказала об аварии

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