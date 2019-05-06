Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолетаТАСС вчера в 08:10
Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
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Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град, и в этот момент произошёл хлопок, вспышка такая, как электричество. Всё вообще было очень быстро. Был очень чёрный дым. Ни секунды не было времени, люди уже выползали, последние которые.
— Татьяна Касаткина, российская писательницаПарламентская газета вчера в 09:47
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