Политика

Lenta.ruLenta.ruБортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Кинорежиссер Владимир Бортко объявил об отказе от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил на очередных дебатах кандидатов на пост главы города, передает ТАСС. По словам Бортко, соответствующее заявление он подаст в городской избирательный комитет 31 августа.
Читать в источнике
Комментировать280
Александр Беглов
Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца.
— Александр Беглов, российский политикФонтанка.Ру 12:31

Подробнее о событии

Бортко не доиграл партию. За игровым столом остались трое

Фонтанка.Ру15:45

Политологи – об отказе Бортко участвовать в выборах губернатора Петербурга: «Режиссер поставил драму»

КП - Санкт-Петербург15:40

Эксперты: отказ Бортко от выборов главы Петербурга говорит о непродуманности кампании

ТАСС14:52

«Кандидатура Бортко обнажила кризис партий»: Александр Малькевич прокомментировал дебаты

Петербургский дневник15:14

Бортко снял кандидатуру на выборах губернатора Петербурга

РИА Новости11:54

Кандидаты на пост губернатора Петербурга прокомментировали решение Бортко сняться с выборов

Телеканал Санкт-Петербург14:12

Амосов о снятии Бортко с выборов: не очень правильная позиция со всех точек зрения

78.ru12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Вести.Ru 11:29
Авто

УАЗ начала прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Дилеры Ульяновского автозавода начали прием заказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 06:53
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Общество

Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 05:09
Политика

Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 вчера в 23:21
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

RT на русском 11:10
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты

В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 16:00
Политика

Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово

Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Политика

Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Авто

Audi договаривается с BYD о поставке аккумуляторов для электрокаров

Немецкая компания Audi ведет переговоры с китайским BYD о поставках аккумуляторных батарей для своих электрокаров.
CarsWeek.ru 05:31
Политика

Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

RT на русском 15:55
Армия и оружие

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о войне в космосе

Nation News сообщало о том, что Трамп объявил официальное начало работы американского космического командования, которое призвано защищать ключевые интересы государства в космосе.
Народные новости вчера в 21:02
Политика

В СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными с Россией 30 августа

Ранее 30 августа информированный источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что обмен удерживаемыми в России и на Украине лицами начнется через некоторое время, после оформления всех необходимых документов.
Интерфакс 05:01
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Футбол

Сделка ЦСКА с «Васко де Гамой» по Сантосу не до конца согласован

Сделка московского ЦСКА с "Васко де Гамой" по полузащитнику бразильской команды Лукасу Сантосу не была до конца согласована.
Газета.Ru 16:27
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Происшествия

На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Происшествия

В Ростовской области камыш горит на площади 1,5 гектара

РИА Новости 10:53
Армия и оружие

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

BFM.ru 03:14
Космос

Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует

Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru вчера в 08:29
Экономика

На смартфоны для российских чиновников не нашли денег

Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Политика

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Происшествия

Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили в Москву

Газета.Ru 06:06
Футбол

Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил серьезную травму колена

РИА Новости 15:29
Хоккей

Хоккейный матч детских команд в Саратове закончился массовой дракой

Взгляд-инфо 09:44
Армия и оружие

Холдинг «Швабе» создал технологию, значительно увеличивающую дальность прицеливания

Специалисты холдинга "Швабе" разработали уникальную технологию нанесения на оптику прицельной сетки с помощью лазера, которая позволяет значительно увеличить дальность прицеливания.
ТАСС 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Бортко
Российский политик
Российский политический деятель, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер. С 1988 по 1990 год Председатель правления Ленинградского отделения Союза кинематографистов СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР за телефильм «Собачье сердце». Депутат Государственной Думы шестого и седьмого созывов от КПРФ, заместитель и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное