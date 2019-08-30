Политика
ВедомостиРежиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Во время очередных дебатов в пятницу он сообщил, что снимает свою кандидатуру. «Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – сказал Бортко.
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Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца.
— Александр Беглов, российский политикФонтанка.Ру вчера в 12:31
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Кандидаты на пост губернатора Петербурга прокомментировали решение Бортко сняться с выборов
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:12
Бортко: встреча с Мединским не повлияла на решение сняться с выборов
Московский Комсомолецвчера в 15:47
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Музыка
Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»
Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:56
Футбол
AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге
ТАСС вчера в 12:36
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
РБК 02:04
Происшествия
Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве
Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.
Известия 02:53
Футбол
Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия вчера в 07:56
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.
Российская газета вчера в 23:39
Здоровье
Помогите Гере вернуть слух
В течение первого года жизни перенёс две сложные операции. Врачи смогли помочь Гере, он пошёл на поправку.
Фонтанка.Ру 03:09
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Экономика
Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября
Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября.
Интерфакс 03:12
Происшествия
В Бийске при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 23 человека
В Бийске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, еще 23, в том числе четыре ребенка, эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
РИА Новости 00:43
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Как минимуме шесть человек погибли, еще 43 получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в Индии.
Коммерсантъ 02:49
Футбол
Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? „Туну“ забил? Там и я неплохо сыграю»
Яркое интервью экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова, который снова за словом в карман не полез.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Политика
МИД Южной Осетии назвал причину строительства блокпоста Грузии
Грузия пытается захватить полезные ископаемые, установив блокпост на границе с Южной Осетией, заявил министр иностранных дел частично признанного государства Дмитрий Медоев.
News.ru вчера в 16:51
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Армия и оружие
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:24
Гаджеты
В Google рассказали о длившейся два года хакерской атаке на iPhone
Эксперты службы безопасности компании Google рассказали, что хакеры два года атаковали пользователей iPhone.
UfacityNews.ru 02:33
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Елена Ландер сыграла свадьбу в Италии
Влюбленные сыграли свадьбу в августе на родине жениха, куда прилетели родители невесты и ее друзья.
StarHit.ru вчера в 19:00
Армия и оружие
Мотострелки ЧФ десантировались с вертолетов на полигоне в Крыму
Учения проходят на 12 полигонах юга России, в том числе в Крыму, Астраханской и Ростовской области, в Краснодарском и Ставропольском краях.
ИА Крыминформ вчера в 04:21
Наука
Илон Маск считает, что нас ждет демографический коллапс
Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс.
Naked Science 29 августа в 11:28
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Происшествия
В Омской области в ДТП погибли три человека
Как сообщается в субботу на сайте регионального УМВД, в результате аварии погибли три человека, еще троих доставили в больницу.
ТАСС 03:00