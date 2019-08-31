Политика

РИА НовостиРИА НовостиБортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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Александр Беглов
Ворох проблем достался городу, и этот ворох проблем необходимо решать ежедневно, рутинно. Для этого нужно иметь крепкое здоровье и стрессоустойчивость. Некоторых стрессоустойчивость подвела, и мы потеряли бойца. А это жаль.
— Александр Беглов, российский политикРИА Новости вчера в 14:00

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