Политика
РИА НовостиБортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца.
— Александр Беглов, российский политикФонтанка.Ру 12:31
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«Кандидатура Бортко обнажила кризис партий»: Александр Малькевич прокомментировал дебаты
Петербургский дневник15:14
Кандидаты на пост губернатора Петербурга прокомментировали решение Бортко сняться с выборов
Телеканал Санкт-Петербург14:12
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Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Общество
Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании
Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестер грузовик, расписанный известным британским стрит-арт художником Бэнкси, оценочная стоимость лота составляет 1,3-2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
РИА Новости 13:42
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Авто
В России Porsche отзывает 138 автомобилей
Бесплатному ремонту в СЦ Porsche подлежат 138 автомобилей, выпущенных с июля 2015-го по май 2017 года.
Автоновости дня 09:17
Армия и оружие
МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии
Как сообщает ТАСС, в ходе своего визита в Норвегию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие солдаты уйдут из Сирии только тогда, когда в стране будет разрешен конфликт.
Военное дело 05:20
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его
Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Политика
Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию
В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
Вести.Ru 08:18
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Происшествия
В Китае за убийство и изнасилование пассажирки казнили таксиста
В Китае казнили водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi после того как мужчины был признан виновным в изнасиловании, ограблении и убийстве 19-летней пассажирки.
Регион online 12:01
Футбол
«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»
«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 16:06
Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали позицию Турции по Су-57
Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию Турции по российским истребителям Су-57.
RT на русском 14:10
Общество
В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила возможность сделать 31 декабря выходным днём.
RT на русском 14:18
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru 01:42
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Футбол
СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
RT на русском 15:46
Теннис
Федерер обыграл Эванса и вышел в четвертый круг US Open
РИА Новости 13:48
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Шоу-бизнес
Любовь Успенская снова оказалась в центре внимания
Певица Любовь Успенская, которая активно пользуется своим Instagram-аккаунтом, снова опубликовала снимок, который спровоцировал многих подписчиков.
Bimru.ru 14:08
Гаджеты
Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Общество
В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП
Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.
RT на русском 14:38