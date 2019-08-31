Вчера кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что покидает предвыборную гонку.

с чего всё началось

Сейчас, в 9:30, я принес свое заявление в городскую избирательную комиссию, выслушал, как мне кажется, не очень убедительные аргументы, почему я был неправ, от председателя комиссии и свое решение не изменил.

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

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