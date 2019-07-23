Политика

Боровой попросил политического убежища в СШАREGNUM 09:16

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Голос Америки». По его словам, в конце 2014 года он «решил не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес.
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с чего всё началось
Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой заявил
 в интервью «Голосу Америки», что попросил политического убежища в США.
РБК10:34

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Константин Боровой попросил политического убежища в США

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