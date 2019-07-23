с чего всё началось

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Голос Америки». По его словам, в конце 2014 года он «решил не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.

Происшествия На съемках «Форсаж 9» разбился дублер Вина Дизеля Присутствовавшие на съемочной площадке рассказывают, что напарник Джо — главное лицо фильма Вин Дизель, видел момент падения, после чего еле мог сдержать слезы и находился в шоковом состоянии.

Экономика Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.

Политика У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Армия и оружие СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.

Политика Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.

Армия и оружие Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.

Игры Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch Разработчики только намекнули на историю и способности персонажа, а в твиттере телеканала СТС уже сравнили его с героем сериала «Воронины».

Политика Небензя оценил палестино-израильское урегулирование Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Политика Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Космос Где искать метеориты на Алтае и что они могут рассказать Первым официально задокументированным метеоритом стал тот, что упал на юго-западе Франции 24 июля 1790 года, пишет National Geographic.

Экономика Аномальный приток мигрантов объяснил Росстат Миграционный прирост населения в России резко увеличился в начале 2019 года, сообщает ТАСС.

Авто Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.

Гаджеты Huawei представил новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro Китайский производитель смартфонов Honor представил новые флагманы Honor 9X и 9X Pro, пополнившие линейку гаджетов из средней ценовой категории.

Футбол «Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.

Политика Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.

Общество Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.