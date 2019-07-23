Политика
Боровой попросил политического убежища в СШАREGNUM 09:16
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Голос Америки». По его словам, в конце 2014 года он «решил не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес.
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В пресс-службе аэропорта Осло ТАСС сообщили, что борт возвращается из-за технических проблем.
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Где искать метеориты на Алтае и что они могут рассказать
Первым официально задокументированным метеоритом стал тот, что упал на юго-западе Франции 24 июля 1790 года, пишет National Geographic.
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