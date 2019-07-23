Политика
Боровой попросил политического убежища в СШАREGNUM 09:16
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Голос Америки». По его словам, в конце 2014 года он «решил не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес.
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Футбол
«Ньюкасл» за рекордные деньги согласовал трансфер нападающего «Хоффенхайма» Жоэлинтона
Обновлено в 09:52
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 17:28
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 метров брассом
Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу.
Обновлено в 08:57
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Политика
Госдума ввела запрет на необоснованный арест предпринимателей
23 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о защите предпринимателей от необоснованного ареста.
Обновлено в 08:00
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Футбол
«Ювентус» готовит предложение по трансферу Неймара
Туринский "Ювентус" проявляет заинтересованность в переходе нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, рапортует Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:59
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
Обновлено в 03:32
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
Депутат британского парламента Борис Джонсон выбран новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Соединенного Королевства.
Обновлено в 07:08
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотеки семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети.
Обновлено в 07:48
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:01
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
Обновлено в 07:10
Политика
Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Обновлено в 10:14
Кино
Серп и молот: фанаты Marvel высмеяли в сети логотип сериала «Локи»
На выступлении представителей Marvel глава студии Кевин Файги рассказал о сериале "Локи", главным героем которого станет скандинавский бог лжи в исполнении Тома Хиддлстона. https: / / twitter.com / Marvel / status / 1152746382014521344 Персонаж полюбился зрителям за хитрость и остроумие, поэтому новость о его сольном шоу вызвала много обсуждений в сети.
Обновлено в 08:25
Политика
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Провинция Гуандун (Южный Китай) первой в Китае начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму.
Обновлено в 08:31
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Обновлено в 05:29