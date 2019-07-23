с чего всё началось

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Голос Америки». По его словам, в конце 2014 года он «решил не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес.

Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Спорт Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 метров брассом Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу.

Политика Госдума ввела запрет на необоснованный арест предпринимателей 23 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о защите предпринимателей от необоснованного ареста.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Футбол «Ювентус» готовит предложение по трансферу Неймара Туринский "Ювентус" проявляет заинтересованность в переходе нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, рапортует Mundo Deportivo.

Политика Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании Депутат британского парламента Борис Джонсон выбран новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Соединенного Королевства.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.

Политика Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+» Как ранее сообщали «Кубанские новости», президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотеки семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Происшествия В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка» В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Политика СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".

Политика Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.

Кино Серп и молот: фанаты Marvel высмеяли в сети логотип сериала «Локи» На выступлении представителей Marvel глава студии Кевин Файги рассказал о сериале "Локи", главным героем которого станет скандинавский бог лжи в исполнении Тома Хиддлстона. https: / / twitter.com / Marvel / status / 1152746382014521344 Персонаж полюбился зрителям за хитрость и остроумие, поэтому новость о его сольном шоу вызвала много обсуждений в сети.