Футбол

«Борнмут» и «Вулверхэмптон» сыграли вничьюProstoProSport 11:53

Футболисты «Борнмута» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Вулверхэмптоном». Встреча, прошедшая в субботу в Борнмуте на стадионе "Виталити - Дин Корт", завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 14-й минуте с пенальти отличился Джошуа Кинг.
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Система полива поля включилась во время матча «Борнмут» - «Вулверхэмптон»

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Режиссер "Поющих под дождем" Стэнли Донен скончался в США на 95-м году жизни, пишет газета Chicago Tribune.
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Мексиканский футболист. Нападающий клуба «Бенфика» и сборную Мексики, выступающий на правах аренды за «Вулверхэмптон Уондерерс». Олимпийский чемпион 2012 года. Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.
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Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
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