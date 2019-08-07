Футбол
«Борнмут» арендовал у «Ливерпуля» УилсонаSport24.ru 02:13
«Борнмут» на официальном сайте объявил об аренде вингера «Ливерпуля» Харри Уилсона. Арендное соглашение рассчитано на сезон-2019/20. По информации Transfermarkt год аренды 22-летнего валлийца обойдется «вишенкам» в 2,7 млн евро.
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