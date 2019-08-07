Футбол
«Борнмут» арендовал хавбека «Ливерпуля» УилсонаЧемпионат 02:38
Полузащитник «Ливерпуля» Гарри Уилсон перешёл в «Борнмут», сообщается на официальном сайте «вишней». «Борнмут» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. У клуба не будет права последующего выкупа трансфера хавбека.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Обновлено в 05:20
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 06:52
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Происшествия
У горящего битумохранилища в Дзержинском обрушилась крыша
В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля в битумном хранилище возле ТЭЦ-22.
Обновлено в 07:48
Политика
Путин и Зеленский обсудили встречу лидеров «нормандской четверки»
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки», сообщили в пресс-службе украинского президента по итогам телефонных переговоров глав государств в среду, 7 августа.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца
Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Наука
Мухи-мутанты помогут ученым раскрыть секреты долголетия
Обновлено вчера в 06:49
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина ответила на оскорбления подписчиков
Напомним, что спектакль по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» должен был состояться в театре Ейска 2 августа.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Samsung стал лидером среди всех смартфонов по скорости интернета
В новом отчёте Opensignal лидером среди всех смартфонов по скорости интернета стал Samsung.
Обновлено в 01:41
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В деле о хищении земель спецназначения появился сайентолог
«В благодарность за покровительство коммерсантам при отчуждении земель спецназначения, на которых расположены воинские части, Фришу передали два участка в деревне Репниково», — рассказал РБК источник.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Face, Icepeak и «Кровосток» выступят на митинге 10 августа, несмотря на запрет мэрии
Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.
Обновлено в 09:43
Общество
Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Арсенал» согласовал контракт с защитником «Ювентуса» Ругани
Обновлено в 06:39
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Обновлено в 03:25
Политика
Петр Порошенко под покровом ночи вернулся на Украину
Обновлено в 02:42
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Футбол
«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»
Петербургский «Зенит» хочет, чтобы Антон Заболотный стал игроком ФК «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.
Обновлено в 06:25
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00