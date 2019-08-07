Футбол

«Борнмут» арендовал хавбека «Ливерпуля» УилсонаЧемпионат 02:38

Полузащитник «Ливерпуля» Гарри Уилсон перешёл в «Борнмут», сообщается на официальном сайте «вишней». «Борнмут» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. У клуба не будет права последующего выкупа трансфера хавбека.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Борнмут» арендовал у «Ливерпуля» Уилсона

Sport24.ru02:13

«Ливерпуль» отдал Уилсона в аренду «Борнмуту»

РИА Новости01:42

Хавбек «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Борнмуте»

Sportbox.RU02:09

Хавбек «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Борнмуте»

Матч ТВ02:09

«Борнмут» арендовал хавбека «Ливерпуля» Уилсона

Чемпионат02:38

«Борнмут» арендовал нападающего «Ливерпуля» Уилсона

Спорт-Экспресс01:56

«Борнмут» арендовал Уилсона у «Ливерпуля» за 2,5 млн фунтов. Он был лучшим бомбардиром «Дерби» в прошлом сезоне

Sports.ruвчера в 15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Здоровье

Минздрав отнес Алтайский край к лидерам по заболеваемости ВИЧ

В Иркутской, Кемеровской областях, Пермском крае и Новосибирской области в прошлом году заболеваемость ВИЧ существенно выросла.
Обновлено в 03:32
Политика

Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга

Обновлено вчера в 17:08
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Кино

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Киев привел в боеготовность резервные войска в Донбассе

Обновлено в 05:23
Здоровье

Уровень свинца после пожара в соборе Нотр-Дам превышает норму

Организация «Врачи мира» призвала провести обследование всех учеников образовательных учреждений, расположенных возле собора Нотр-Дам де Пари, в котором в апреле этого года произошел пожар.
Обновлено в 02:22
Политика

В Ливии ударами с дронов уничтожен украинский самолёт

В аэропорту ливийского города Мисрата, ударами с дронов уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:31
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Происшествия

Центральный аппарат ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:13
Наука

В Китае создан первый в мире эмбрион-химера человека и обезьяны

На территории Китая получен первый в мире химерный эмбрион из клеток человека и обезьяны.
Обновлено вчера в 05:47
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В СК возбудили дело после взрыва машины в Магнитогорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 04:53
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Путешествия

Эксперты назвали самые путешествующие нации в мире

Замыкают пятерку самых путешествующих стран мира Германия (94,4 миллиона) и Франция (59,8 миллиона авиапассажиров).
Обновлено в 02:02
Общество

Синоптик предупредила москвичей о погодном коллапсе

Москвичей на этой неделе ожидает погодный коллапс.
Обновлено в 05:06
Происшествия

При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщили СМИ

При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Пропавших в Свободном девочек нашли в Благовещенске

Обновлено в 05:34
Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Артемий Лебедев заявил о бегстве из России

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Детектив заявил о готовности обнародовать данные о крушении МН17

Обновлено в 05:08
Общество

Средняя цена школьного набора за месяц выросла на 2%

При расчетах учитывались данные о продажах товаров для школьников, полученные с более чем 800 тысяч онлайн-касс.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Обновлено в 01:13
Происшествия

Руководителей стрип-клубов заподозрили в организации проституции

Полиция заподозрила директоров сети стриптиз-клубов в нескольких российских регионах в вовлечении сотрудниц в проституцию.
Обновлено в 04:29
Кино

Художник Marvel нарисовал Киану Ривза в образе короля Атлантиды

Обновлено в 03:21
Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено 05 августа в 03:08
Экономика

РБК: Альфа-банк продаст долю в краудфандинговой платформе «Поток»

Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса.
Обновлено в 04:10
Гаджеты

34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре

Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное