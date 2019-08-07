Футбол

«Борнмут» арендовал хавбека «Ливерпуля» УилсонаЧемпионат 02:38

Полузащитник «Ливерпуля» Гарри Уилсон перешёл в «Борнмут», сообщается на официальном сайте «вишней». «Борнмут» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. У клуба не будет права последующего выкупа трансфера хавбека.
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«Борнмут» арендовал у «Ливерпуля» Уилсона

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