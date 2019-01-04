Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн перешёл в «Борнмут» на правах аренды до конца сезона-2018/19, сообщает пресс-служба мерсисайдцев. В нынешней кампании Клайн принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги. В Кубке английской лиги 27-летний футболист провёл одну встречу.

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