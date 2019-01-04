Футбол
Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн перешёл в «Борнмут» на правах аренды до конца сезона-2018/19, сообщает пресс-служба мерсисайдцев. В нынешней кампании Клайн принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги. В Кубке английской лиги 27-летний футболист провёл одну встречу.
Чемпионат13:24
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Футбол
«Леванте» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Жироной»
Обновлено в 14:51
Футбол
Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»
Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско.
Обновлено в 07:24
Футбол
Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»
Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте".
Обновлено в 13:35
Футбол
«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»
«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе. Сбор продлится с 4 по 17 января. В Турции казанцы проведут две игры.
Обновлено в 13:45
Футбол
«Барселона» договорилась о подписании контракта с защитником «Тулузы»
Защитник французской «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в испанской «Барселоне», сообщает Sport.es.
Обновлено в 09:59
Футбол
Экс-защитник «Реала» Пепе может перейти в «Порту»
Пепе уже выступал за «Порту» в период с 2004 по 2007 год.
Обновлено в 14:36
Футбол
«Милан» объявил о переходе Пакеты
Обновлено в 13:15
Футбол
Ди Марцио: «Ривер Плейт» сделал предложение «Зениту» по Ригони
Руководство «Ривер Плейт» сделало «Зениту» предложение по трансферу 25 летнего вингера Эмилиано Ригони, выступающего на правах аренды за «Аталанту», сообщили на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, умолчав о сумме предложения.В «Аталанте» хотят прервать рассчитанную до конца сезона аренду.
Обновлено в 11:34
Футбол
Победа над «Ливерпулем» стала 100-й для Гвардиолы с «Манчестер Сити»
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
Российская футболистка Карпова перешла в «Севилью»
Обновлено в 06:03
Футбол
Бендтнер отделался домашним арестом за нападение на таксиста
Домашний арест является альтернативной мерой наказания. Напомним, в ночь с 8 на 9 октября Бендтнер напал на таксиста и сломал ему челюсть.
Обновлено в 13:44
Футбол
Два испанских клуба претендуют на Алексиса Санчеса из «МЮ»
Как утверждает El Gol Digital, 30-летним чилийцем интересуются два испанских клуба — «Валенсия» и «Атлетико».
Обновлено в 14:18
Футбол
«Реал» может купить Диаса у «Манчестер Сити» за 15,5 миллионов
Согласно BBC, «Реал» по-прежнему работает над переходом и готов заплатить английскому клубу 15,5 миллионов фунтов.
Обновлено в 14:40
Футбол
Отец Фалькао умер во время игры в теннис
Обновлено в 09:51
Футбол
Салах, Азар и Кейн претендуют на приз лучшего игрока декабря в АПЛ
Почеттино, Клопп и Сарри претендуют на звание лучшего тренера декабря в АПЛ Your @ EASPORTSFIFA Player of the Month for December contenders VOTE https: / / t.co / yUl4oMLIlC pic.twitter.com / dZdbygKtrl — Premier League (@ premierleague) 4 января 2019 г.
Обновлено в 08:55