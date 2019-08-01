Футбол
«Борнмут» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минутЧемпионат 08:30
«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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