«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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