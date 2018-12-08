Футбол

Борнмут — Ливерпуль 0:4
Бомбардир.ру
08:10

Борнмут — Ливерпуль
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
Натан Аке
12′
Джефферсон Лерма
15′
25′
Мохамед Салах
48′
Мохамед Салах
65′
Джердан Шакири
Садио Мане
65′
Наби Кейта
Адам Лаллана
Дэвид Брукс
Лис Муссе
65′
68′
Стив Кук
70′
Фабиньо
77′
Мохамед Салах
81′
Роберто Фирмино
Джордан Хендерсон
Джуниор Станислас
Тайрон Мингз
83′
Чарли Дэниэлс
Диего Рико
83′
32-летний англичанин стал 13-м игроком в истории турнира, добравшимся до этой отметки, и вторым самым молодым после хавбека «ВБА» Гарета Бэрри. Милнер дебютировал в АПЛ в ноябре 2002 года за «Лидс Юнайтед» в возрасте 16-ти лет и 309 дней, став самым молодым участником соревнования на тот момент.
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