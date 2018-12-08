Футбол

Борнмут — Ливерпуль 0:4
Газета.Ru
07:58

Борнмут — Ливерпуль
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
Натан Аке
12′
Джефферсон Лерма
15′
25′
Мохамед Салах
48′
Мохамед Салах
65′
Джердан Шакири
Садио Мане
65′
Наби Кейта
Адам Лаллана
Дэвид Брукс
Лис Муссе
65′
68′
Стив Кук
70′
Фабиньо
77′
Мохамед Салах
81′
Роберто Фирмино
Джордан Хендерсон
Джуниор Станислас
Тайрон Мингз
83′
Чарли Дэниэлс
Диего Рико
83′
Для полузащитника английского "Ливерпуля" Джеймса Милнера матч против "Борнмута" в 16-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) стал 500-м в турнире, сообщает "Советский спорт". Он стал 13-м футболистом, которому покорилась эта отметка.
Газета.Ru07:58

Подробнее о событии

Милнер стал 13-м футболистом, сыгравшим 500 матчей в АПЛ

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Милнер стал 13-м футболистом, сыгравшим 500 матчей в АПЛ

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Милнер проводит 500-й матч в АПЛ

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Милнер проведет 500-й матч в АПЛ. Он 13-й игрок, кому покорилась эта отметка

Sports.ru07:20
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