Футбол
Борнмут — Ливерпуль 0:4
Борнмут — Ливерпуль 0:4Газета.Ru07:58
Натан Аке
|12′
Джефферсон Лерма
|15′
|25′
Мохамед Салах
|48′
Мохамед Салах
|65′
Джердан Шакири
Садио Мане
|65′
Наби Кейта
Адам Лаллана
Дэвид Брукс
Лис Муссе
|65′
|68′
Стив Кук
|70′
Фабиньо
|77′
Мохамед Салах
|81′
Роберто Фирмино
Джордан Хендерсон
Джуниор Станислас
Тайрон Мингз
|83′
Чарли Дэниэлс
Диего Рико
|83′
|41%
|Владение мячом
|59%
|76%
|Процент точных передач
|84%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|6
|14
|Отборы
|7
|9
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Борнмут
Расстановка 4‑4‑2
27
Бегович
2
Фрэнсис
3
Кук
5
Аке
21
Рико
9
Муссе
8
Лерма
6
Серман
26
Мингз
17
Кинг
24
Фрейзер
13
Алиссон
7
Милнер
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
20
Лаллана
10
Мане
11
Салах
3 ×
14
Хендерсон
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Для полузащитника английского "Ливерпуля" Джеймса Милнера матч против "Борнмута" в 16-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) стал 500-м в турнире, сообщает "Советский спорт". Он стал 13-м футболистом, которому покорилась эта отметка.
Газета.Ru07:58
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