«Горожане» в прошлом туре потеряли первые очки и теперь вынуждены дышать в спину «Ливерпулю». Опасаться «Борнмут» вряд ли стоит, команда из Манчестера выиграла все 8 матчей между этими соперниками с 2015 года, да и «вишни» имеют переполненный лазарет.

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Происшествия Под Калугой убили 92-летнего ветерана войны В городе Малоярославце Калужской области обнаружили мертвым 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.

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