Футбол

Борнмут - Манчестер Сити: где смотреть матчЕвро-футбол.ру 07:22

Борнмут — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
10′
Кайл Уокер
13′
Эдерсон Сантана
15′
Серхио Агуэро
Чарли Дэниэлс
Харри Уилсон
37′
43′
Рахим Стерлинг
Харри Уилсон
45′+3′
Джефферсон Лерма
56′
58′
Илкай Гюндоган
Родриго Эрнандес
64′
Серхио Агуэро
Адам Смит
Джордон Айб
68′
Каллум Уилсон
Доминик Соланке
69′
79′
Бернарду Силва
Рияд Марез
90′
Николас Отаменди
90′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
«Горожане» в прошлом туре потеряли первые очки и теперь вынуждены дышать в спину «Ливерпулю». Опасаться «Борнмут» вряд ли стоит, команда из Манчестера выиграла все 8 матчей между этими соперниками с 2015 года, да и «вишни» имеют переполненный лазарет.
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