Футбол
Борнмут - Манчестер Сити: где смотреть матчЕвро-футбол.ру 07:22
«Горожане» в прошлом туре потеряли первые очки и теперь вынуждены дышать в спину «Ливерпулю». Опасаться «Борнмут» вряд ли стоит, команда из Манчестера выиграла все 8 матчей между этими соперниками с 2015 года, да и «вишни» имеют переполненный лазарет.
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«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч АПЛ 25 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:29
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