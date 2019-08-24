«Горожане» в прошлом туре потеряли первые очки и теперь вынуждены дышать в спину «Ливерпулю». Опасаться «Борнмут» вряд ли стоит, команда из Манчестера выиграла все 8 матчей между этими соперниками с 2015 года, да и «вишни» имеют переполненный лазарет.

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Религия Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно толкуют Евангелие.

Происшествия Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.

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Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Происшествия Российский губернатор пожалел, что в стране нет смертной казни Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов пожалел, что в России наложен мораторий на смертную казнь.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.

Политика Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР Президент США Дональд Трамп пожалел о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%, сообщает агентство Reuters.

Политика Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич» Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.

Музыка Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.

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Политика Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате» Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".

Культура Жена Мамонова рассказала о его состоянии после инфаркта Жена музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, рассказала о его состоянии.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

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Политика В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что у всех участников G7 возобладает здравый смысл в вопросе отношений с российской стороной.

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Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.