Политика
Борисов заявил о зависимости США от российских двигателейiReactor 10:09
Зампредседателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов рассказал о взаимосвязи американской космической программы и российских двигателей.
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Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане.
— Юрий Борисов, российский политикРИА Новости 07:34
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
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Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ
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Армия и оружие
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«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
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Общество
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Космос
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Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
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В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
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Политика
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