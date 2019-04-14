Политика

Борисов заявил о зависимости США от российских двигателейiReactor 10:09

Зампредседателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов рассказал о взаимосвязи американской космической программы и российских двигателей.
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Юрий Борисов
Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане.
— Юрий Борисов, российский политикРИА Новости 07:34

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
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