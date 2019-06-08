Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧПГазета.Ru 03:19
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости". По словам Борисова, самолет имел "очень серьезный запас" прочности по перегрузкам.
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Футбол
«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»
"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Экономика
РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе
Российские железные дороги (РЖД) в текущем году запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.
Обновлено в 03:56
Игры
Утечка: Elden Ring — совместная игра FromSoftware и Джорджа Мартина
В сеть по ошибке Bandai Namco попал постер Elden Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже некоторое время гуляют слухи.
Обновлено вчера в 20:10
Авто
Появились первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол
Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира U20
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Футбол
Криштиану Роналду: Несмотря на 34 года, чувствую себя прекрасно
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как ему удается поддерживать свою форму в 34 года.
Обновлено в 00:58
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Армия Сирии отразила атаку боевиков в Хаме
Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
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Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Наука
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Здоровье
Брянцы пожаловались на беспрерывно курящего врача травмпункта
Жалоба на врачей травмпункта в Бежицком районе Брянска была оставлена на областном портале государственных медицинских услуг.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Скиннер подписал контракт с «Баффало» на 72 миллиона долларов
С 27-летним хоккеистом подписано восьмилетнее соглашение на общую сумму в 72 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о новом контракте с UFC
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Происшествия
ОБСЕ потребовала освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Представитель ОБСЕ по вопросам прессы Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность задержанием в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 02:55
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 15:11
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ
В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.
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Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15
Космос
Исследователи: УФ-излучение привело к исчезновению неандертальцев
В отличие от неандертальцев, современные люди пережили длительное ультрафиолетовое излучение из-за ключевого различия в их геноме.
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Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
Кино
Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды
Обновлено вчера в 22:51