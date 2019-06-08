Происшествия

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧПГазета.Ru 03:19

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости". По словам Борисова, самолет имел "очень серьезный запас" прочности по перегрузкам.
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Вице-премьер Борисов заявил о сильных перегрузках SSJ 100 при катастрофе в Шереметьево

Коммерсантъ03:45

Борисов заявил, что подтверждения причин крушения Superjet из-за неисправности нет

ТАСС03:35

Вице-премьер Борисов назвал причиной катастрофы Superjet совокупность факторов

Говорит Москва03:14

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

РБК03:27

Борисов заявил об отсутствии оснований прекращать выпуск SSJ

RT на русском03:07

Причин прекращать производство SSJ100 нет, считает вице-премьер Борисов

РИА Новости03:11

Специалисты не нашли подтверждений , что катастрофа Сухой Суперджет произошла из-за неисправности воздушного судна

Эхо Москвы03:30
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Футбол

«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»

"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
Обновлено вчера в 11:08
Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Экономика

РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе

Российские железные дороги (РЖД) в текущем году запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.
Обновлено в 03:56
Игры

Утечка: Elden Ring — совместная игра FromSoftware и Джорджа Мартина

В сеть по ошибке Bandai Namco попал постер Elden Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже некоторое время гуляют слухи.
Обновлено вчера в 20:10
Авто

Появились первые изображения LADA Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира U20

Обновлено вчера в 12:00
Футбол

Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Футбол

Криштиану Роналду: Несмотря на 34 года, чувствую себя прекрасно

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как ему удается поддерживать свою форму в 34 года.
Обновлено в 00:58
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого

Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Здоровье

Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей

Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку боевиков в Хаме

Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу

Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Наука

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Здоровье

Брянцы пожаловались на беспрерывно курящего врача травмпункта

Жалоба на врачей травмпункта в Бежицком районе Брянска была оставлена на областном портале государственных медицинских услуг.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Скиннер подписал контракт с «Баффало» на 72 миллиона долларов

С 27-летним хоккеистом подписано восьмилетнее соглашение на общую сумму в 72 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма

В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о новом контракте с UFC

Обновлено в 03:53
Происшествия

ОБСЕ потребовала освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Представитель ОБСЕ по вопросам прессы Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность задержанием в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 02:55
Общество

От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут

Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 15:11
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол

Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ

В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.
Обновлено в 01:34
Здоровье

Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены

Обновлено вчера в 03:15
Космос

Исследователи: УФ-излучение привело к исчезновению неандертальцев

В отличие от неандертальцев, современные люди пережили длительное ультрафиолетовое излучение из-за ключевого различия в их геноме.
Обновлено 06 июня в 02:43
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары

Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
Кино

Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды

Обновлено вчера в 22:51
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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