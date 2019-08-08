Происшествия
РБКБорисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
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с чего всё началось
До мая 2018 г. Юрий Борисов был, как говорится, широко известен в узких кругах: в должности заместителя министра обороны он был совершенно непубличным человеком – тем большей сенсацией стало его назначение вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу в новом составе правительства.Ведомостивчера в 16:59
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Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
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В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
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Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru 31 августа в 20:30
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Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
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Газета.Ru 00:55
Теннис
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В среднем педагоги в регионе получают 24249 рублей Алтайский край вошел в топ-10 регионов России, где учителя получают самую низкую зарплату, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на сведения Росстата.
АМИТЕЛ вчера в 06:58
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Амурчане прошли в популярное шоу «Танцы» на ТНТ
Покорять строгое жюри наши танцоры решили зажигательным джайвом. Это очень быстрый и искрометный латиноамериканский танец.
Амурская правда вчера в 22:56
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Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
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Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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Газета.Ru вчера в 21:10
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru вчера в 15:17
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В России вступили в силу новые правила оформления ДТП
В России 1 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.
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Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
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Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open
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RT на русском вчера в 22:32
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
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RT на русском 31 августа в 15:17
Авто
В Благовещенске продают President 1989 года с пробегом 62 тысячи км
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ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру
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Mongol Rally продолжает набирать популярность
Изначально ралли было задумано в качестве благотворительной акции, но несмотря на то, что сейчас мероприятие организовано британской частной компанией The League of Adventurists International Ltd, участники все-таки собирают деньги для благотворительных организаций через спонсорство.
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Автоспорт
Квят назвал результат гонки в Бельгии фантастическим
Sport.ru вчера в 16:00
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В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
РИА Новости вчера в 19:13