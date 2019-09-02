Происшествия
РБКБорисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
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с чего всё началось
До мая 2018 г. Юрий Борисов был, как говорится, широко известен в узких кругах: в должности заместителя министра обороны он был совершенно непубличным человеком – тем большей сенсацией стало его назначение вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу в новом составе правительства.Ведомости16:59
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Экономика
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Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
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Мойка78 14:47
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Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
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Общество
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Происшествия
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open).
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Авторамблер 08:34
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Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
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В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в $37,6 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37,6 млн) разыгран в Канаде.
ТАСС вчера в 11:04
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Польша потребует от Германии репарации за Вторую мировую войну
Сегодня в Польше проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена».
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Rusargument 07:19
Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM 05:34
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
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Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова.
Чемпионат 17:51
Авто
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Фильм собрал 61,4 миллиона рублей. Второе место занял мультфильм «Angry Birds 2 в кино» с показателем 59,4 миллиона рублей.
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54