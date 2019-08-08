До мая 2018 г. Юрий Борисов был, как говорится, широко известен в узких кругах: в должности заместителя министра обороны он был совершенно непубличным человеком – тем большей сенсацией стало его назначение вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу в новом составе правительства.

с чего всё началось

Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники

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