Происшествия
РБКБорисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
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с чего всё началось
До мая 2018 г. Юрий Борисов был, как говорится, широко известен в узких кругах: в должности заместителя министра обороны он был совершенно непубличным человеком – тем большей сенсацией стало его назначение вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу в новом составе правительства.Ведомостивчера в 16:59
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Вице-премьер Борисов оправдал взрыв под Северодвинском неизбежными рисками
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