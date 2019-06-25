Армия и оружие
Борисов: система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годыRT на русском 10:02
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новейшая система ПВО С-500 поступит в войска в ближайшие годы. По его словам, в настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет.
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