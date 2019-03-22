Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21RT на русском вчера в 12:14

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

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