Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21RT на русском вчера в 12:14
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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Для МС-21 создали первые элементы конструкции из российских композитных материалов
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов оценил в «Алабуге» производство композитов для самолета МС-21
Татар-информвчера в 09:18
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США ввели санкции против Венесуэлы
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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
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Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
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По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
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Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
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Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Девушка умерла из-за попытки уместить во рту как можно больше печенья
В Англии девушка умерла во время конкурса, участники которого должны были уместить во рту как можно больше печенья.
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Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
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Происшествия
В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком
В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
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На юго-западе Москвы произошел пожар на складе
Обновлено вчера в 19:57
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
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Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине
Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
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Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено 21 марта в 08:16
Шоу-бизнес
Галкин оправдал стоимость билетов на концерт Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал, какой ажиотаж вызывает грядущий концерт его супруги Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 07:05
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Глава МИД Белоруссии призвал Россию перестать заниматься болтовнёй
Макей заявил, что Минск говорил Москве о необходимости перестать заниматься «болтовнёй», а перейти к «конкретной рутинной работе».
Обновлено в 00:24
Футбол
Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию
Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
СМИ: возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене атаковала авиабазу мятежников
Истребители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции совершили несколько воздушных налетов на позиции, контролируемые мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") в Сане.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»
Обновлено 21 марта в 08:46
Политика
Трамп отменил новые санкции против Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп приказал отменить новые санкции, введённые федеральным казначейством против Северной Кореи, 22 марта передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:53
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ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
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В МИД Германии назвали правильными бомбардировки НАТО Югославии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами Североатлантического альянса в 1999 году являются правильными.
Обновлено в 01:32
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Дэнни Трехо озвучит обезьянку в «Даше-путешественнице»
Обновлено вчера в 08:46
Политика
ЦИК отказал в передаче депутатского мандата Павлу Грудинину
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ от КПРФ Павлу Грудинину, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено 21 марта в 05:59
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено 21 марта в 17:38
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Обновлено вчера в 09:35