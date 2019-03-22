Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21RT на русском вчера в 12:14

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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Борисов: первые детали крыла МС-21 из российских композитов уже изготовлены

ТАССвчера в 09:08

Для МС-21 создали первые элементы конструкции из российских композитных материалов

Взгляд.рувчера в 09:47

Вице-премьер РФ оценил потребность российского рынка в МС-21

Известиявчера в 09:38

Вице-премьер РФ Юрий Борисов оценил в «Алабуге» производство композитов для самолета МС-21

Татар-информвчера в 09:18

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

RT на русскомвчера в 12:14

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

РБКвчера в 09:00

Борисов рассказал о производстве российских композитных деталей для МС-21

ТК Звездавчера в 08:05
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Политика

США ввели санкции против Венесуэлы

Вашингтон ввел против Венесуэлы новый пакет санкций.
Обновлено вчера в 16:42
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено вчера в 00:31
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Космос

Ученые ЮЗАО вычислили протяженность геокороны

Обновлено вчера в 03:04
Наука

Доказана эффективность голодания в продлении жизни

Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
Обновлено вчера в 00:36
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион

По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22

Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Девушка умерла из-за попытки уместить во рту как можно больше печенья

В Англии девушка умерла во время конкурса, участники которого должны были уместить во рту как можно больше печенья.
Обновлено в 01:28
Футбол

Сборная Португалии сыграла вничью с Украиной в отборе ЧЕ по футболу

Ранее Жиру заявил, что завершит карьеру в сборной Франции по футболу после Евро-2020.
Обновлено в 01:27
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком

В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия

На юго-западе Москвы произошел пожар на складе

Обновлено вчера в 19:57
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине

Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено 21 марта в 08:16
Шоу-бизнес

Галкин оправдал стоимость билетов на концерт Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал, какой ажиотаж вызывает грядущий концерт его супруги Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Глава МИД Белоруссии призвал Россию перестать заниматься болтовнёй

Макей заявил, что Минск говорил Москве о необходимости перестать заниматься «болтовнёй», а перейти к «конкретной рутинной работе».
Обновлено в 00:24
Футбол

Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию

Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

СМИ: возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене атаковала авиабазу мятежников

Истребители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции совершили несколько воздушных налетов на позиции, контролируемые мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") в Сане.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»

Обновлено 21 марта в 08:46
Политика

Трамп отменил новые санкции против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп приказал отменить новые санкции, введённые федеральным казначейством против Северной Кореи, 22 марта передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

В МИД Германии назвали правильными бомбардировки НАТО Югославии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами Североатлантического альянса в 1999 году являются правильными.
Обновлено в 01:32
Кино

Дэнни Трехо озвучит обезьянку в «Даше-путешественнице»

Обновлено вчера в 08:46
Политика

ЦИК отказал в передаче депутатского мандата Павлу Грудинину

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ от КПРФ Павлу Грудинину, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено 21 марта в 05:59
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено 21 марта в 17:38
Происшествия

В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса

В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском

Обновлено вчера в 09:35
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Пассажирский самолёт
Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на 2017 год, но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2020 год. В конце февраля 2019 стало известно, что выпуск перенесён на 2021 год.В связи с действием санкций против корпораций ОАК и «Ростех» срок может быть перенесён на 2025 год.
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