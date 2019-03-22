Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в РоссииРБК вчера в 09:00
В России есть спрос на 860 образцов гражданского самолета МС-21. Об этом заявил вице-премьер по ОПК Юрий Борисов по итогам совещания в особой экономической зоне Алабуга, передает корреспондент РБК.
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Для МС-21 создали первые элементы конструкции из российских композитных материалов
Взгляд.рувчера в 09:47
Вице-премьер РФ Юрий Борисов оценил в «Алабуге» производство композитов для самолета МС-21
Татар-информвчера в 09:18
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Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области
В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Трамп отменил санкции в отношении Северной Кореи
Соединённые Штаты отменяют дополнительные санкции против Северной Кореи.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
По информации американских СМИ, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено вчера в 06:11
Наука
В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Спартак» поздравил Кононова с 53-летием
"Спартак" поздравил главного тренера команды Олега Кононова с днем рождения. Сегодня, 23 марта ему исполняется 53 года.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса
В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины
Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине
Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
В Польше построят объект для хранения оружия США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Колумбии женщина скончалась после 5-часового секс-марафона
Выяснилось, что причиной смерти женщины стала остановка сердца. В ее организме алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено вчера в 06:20
Спорт
Турсынбаева прыгнула четверной и выиграла серебро чемпионата мира
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прыгнула четверной сальхов при исполнении произвольной программы на на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 08:49
Культура
Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах
В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
Обновлено вчера в 03:59
Спорт
Алина Загитова: шла к победе на чемпионате мира весь сезон
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на проходящем в японском Сайтаме чемпионате мира.
Обновлено вчера в 10:24
Единоборства
Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона
В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.
Обновлено вчера в 22:06
Спорт
Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России
У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ
За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020
В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье
Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин
Росздравнадзор отметил, что у женщин, применяющих любой контрацептив, увеличивается риск развития острой закупорки сосудов, а самый опасный период их применения — первый год.
Обновлено вчера в 09:05
Здоровье
В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено вчера в 09:50
Гаджеты
Huawei P30 Pro признали самым лучшим камерофоном еще до релиза
Обновлено вчера в 14:04