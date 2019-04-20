Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 летRT на русском 12:32

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован Россией на 49 лет для транспортно-экономического использования. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет

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